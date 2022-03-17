Минобороны РФ: В Харькове изучали заражение людей через летучих мышей

США реализовывали на Украине секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей в течение многих лет. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены оригинальные документы. Они были получены от сотрудников украинских лабораторий.

Испытания проводились на базе лаборатории в Харькове. По словам Конашенкова, там изучались "дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа". В рамках проекта оценивалась возможность нанести при этом экономический ущерб.

МО РФ скоро опубликует новый пакет документов о разработках биолабораторий Украины и предоставит результаты их экспертизы.

Конашенков также сообщил, что Минобороны покажет документы о вывозе с Украины человеческих биоматериалов в Великобританию и другие европейские страны.

7 марта начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов заявил, что российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия. По его словам, заказчиком работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы, а в реализации проектов участвует аффилированная с военным ведомством компания Black and Veatch. Указывается, что работы ведутся по трем основным направлениям. В первую очередь это мониторинг биологической обстановки. Второе — сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов. Третье направление — научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться человеку.

По данным российских военных, Минздрав Украины 24 февраля поручил уничтожить находящиеся в лабораториях биоагенты, однако неясно, было ли выполнено это поручение в полном объеме.