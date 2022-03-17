17 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Жителя Магнитогорска будут судить за смерть женщины в результате взрыва газового баллона

За взрыв газового баллона в коммунальной квартире в Магнитогорске будут судить 27-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности и уничтожении чужого имущества в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что днем 10 сентября прошлого года обвиняемый разместил в своей комнате коммунальной квартиры дома № 2 "в" по улице Вайнера автомобильный газовый баллон емкостью не менее 40 литров, наполненный сжиженным газом. В этот же день из газового баллона произошла утечка. В помещении сформировалась взрывоопасная топливно-воздушная смесь, которая воспламенилась, что привело к пожару.

В результате погибла 59-летняя женщина.

Огнем были уничтожены и повреждены конструкции дома, общедомовое имущество и имущество проживающих лиц, чем причинен имущественный вред на общую сумму свыше 1,3 млн рублей.

Теги: взрыв, газовый баллон, суд, уголовное дело,



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