Россияне не отказываются от поездок в страны, которые ввели санкции

Россияне не собираются отказываться от поездок в страны, которые ввели санкции против РФ. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Недавно Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок в страны, которые ввели санкции против нашей страны. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, пребывание в этих государствах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию – как при деловых, так и туристических поездках.

Как рассказал Юрий Барзыкин на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, отказов от туров в данные страны сейчас не очень много.

"Как правило, абсолютное большинство этих стран – это Шенгенская зона и ряд других – были и так закрыты из-за ковидных ограничений. Мы туда не направлялись. Количество (отказов, - прим.) невелико, но оно есть. Люди либо переносят, либо получают возврат, особенно если это касается авиаперелетов. В прошлом году порядка 19% меняли на внутренний продукт, пока такой статистики нет", - сообщил вице-президент РСТ, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Напомним, что сейчас в России прорабатывают различные варианты, как вывозить из-за границы застрявших там отечественных туристов.