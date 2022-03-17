Депутаты Прикамья без вопросов и обсуждений подержали закон Демкина о жилье для детей-сирот

Депутаты Пермского края без вопросов в первом чтении поддержали законопроект главы Перми Алексея Демкина о жилье для детей-сирот, передает корреспондент Накануне.RU.

"В настоящий момент в Перми остро стоит вопрос формирования жилищного фонда для детей сирот, ввиду отсутствия на рынке недвижимости достаточного количества квартир, отвечающих требованиям действующего законодательства. Предлагаемый закон предусматривает возможность в случае отсутствия жилых помещений на территории муниципального образования по месту жительства, предоставлять квартиры детям-сиротам на территории другого муниципального образования. Практика предоставления детям-сиротам жилых помещений на территории иных муниципальных образований применяется, например в Татарстане, Коми, Мари Эл, Нижегородской, Мурманской, Пензенской, Ивановской, Волгоградской областях, Алтайском, Краснодарском крае, Адыгее и Хакасии. Предлагается исключить ограничение по жилой площади, при этом сохранить требование не менее 28 "квадратов" общей площади", - сообщил глава Перми Алексей Демкин.

В целом проект был поддержан главами муниципальных образований. Против проекта выступили лишь пять мэров. В частности, инициативу не поддержали главы Пермского, Большесосновского, Лысьвенского, Сивинского, Добрянского муниципальных округов.

Было отмечено, что принятие проекта может вызвать рост социальной напряженности, увеличить нагрузку на местные бюджеты. Также в некоторых территориях выступили против уменьшения жилой площади или выдвинули требование установить ее размер не менее 10 "квадратов". Еще одним аргументом против проекта стала разная стоимость жилья в муниципалитетах, трудности контроля содержания жилья, приобретенного в другом муниципалитете, контроля за оплатой услуг ЖКХ.

Однако остальные главы муниципальных образований инициативу поддержали. Также инициатива была одобрена губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. После внесения поправок инициативу планируют принять во втором чтении в рамках одного пленарного заседания.

Напомним, в 2021 году в Перми было объявлено 539 аукционов на приобретение жилья для детей-сирот. Из них 89,6% торгов (483 аукциона) не состоялись в связи с отсутствием заявок.