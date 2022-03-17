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Происшествия Свердловская область
(2005) | Фото: Алексей Кондрашкин photoxpress.ru

В Екатеринбурге сотрудник автокомплекса угнал у клиентки БМВ

Сотрудник автокомплекса из Екатеринбурга угнал автомобиль клиентки, оставившей машину на мойке. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 23 декабря прошлого года. Девушка оставила в одном из автомобильных комплексов свой "БМВ 320 d Xdrive" и отправилась по делам. Ключи были переданы администратору, который в свою очередь отдал их 27-летнему работнику. Тот после мытья машины, по просьбе администратора, выгнал ее за пределы комплекса, а около 00.00 в конце рабочего дня загнал обратно.

Затем у работника появилась идея прокатиться на чужом автомобиле. Позднее, около 3.20 он сел за руль БМВ в состоянии алкогольного опьянения и направился в Нижнюю Туру.

Выяснилось, что у подсудимого не только не было водительских прав, он также в период с 2012 по 2015 год уже 5 раз привлекался к уголовной ответственности за угон автотранспорта. Сам Гуртов свою вину признал в полном объеме.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил подсудимому наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: автокомплекс, автомобиль, угон, суд, Екатеринбург



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