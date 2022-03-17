17 Марта 2022
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Экономика В России
Сахар на кассе в магазине (2022) | Фото: Накануне.RU

ФАС проверяет цепочку поставки сахара в розничные магазины

Федеральная антимонопольная служба России сообщила о проверке цепочки поставки сахара гражданам.  

По мнению ведомства, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями, отметили в пресс-службе ФАС.

"Проводимая проверка затрагивает не только производителей и торговые сети, но и посредников", - отметили в службе.

В последние дни в сети появились сообщения о пустых полках, драках за сахар в супермаркетах, некоторые производители начали переходить на цены, номинированные в долларах.

Теги: фас, сахар, магазины, поставки, цены



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