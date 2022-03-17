ФАС проверяет цепочку поставки сахара в розничные магазины
Федеральная антимонопольная служба России сообщила о проверке цепочки поставки сахара гражданам.
По мнению ведомства, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями, отметили в пресс-службе ФАС.
"Проводимая проверка затрагивает не только производителей и торговые сети, но и посредников", - отметили в службе.
В последние дни в сети появились сообщения о пустых полках, драках за сахар в супермаркетах, некоторые производители начали переходить на цены, номинированные в долларах.