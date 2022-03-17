Ограничительные меры в отношении РФ стали в итоге санкциями для всего мира, - СМИ

Ограничительные меры в отношении России, введенные США и их союзниками, стали в итоге санкциями для всего мира, пишет газета The Australian.

Издание отмечает, что санкционные меры делают слабее государства, которые их вводят, но мало вредят тем, против кого направлены.

По мнению газеты, антироссийские рестрикции "ведут к еще большему сближению России с Китаем".

Также в статье отмечается, что санкции против РФ уже стали причиной глобальных потрясений в мировой экономике и "нанесли существенный ущерб США и Европе", но худшее еще впереди.

Телеканал BFM TV сообщил, что французский рынок недвижимости страдает из-за санкций против России. Отмечается, что строительные материалы подорожали, люди стали отказываться от покупки квартир и домов, пишет Regnum.

Ранее Wall Street Journal написала, что у президента США Джо Байдена проблемы с поиском альтернатив российской нефти и сдерживанию роста мировых цен на нефть. В самих США рекордно выросли цены на бензин.