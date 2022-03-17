Медведев: У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал свой первый пост в "Телеграме". Он отметил, что обстоятельства сложились так, что этот ресурс оказался востребован в большей степени, чем скомпрометировавшие себя западные соцсети.

Медведев отметил, что оголтелая русофобия Запада никогда не достигнет дна. НАТО приближается к нашим границам, развязана экономическая и информационная война против России, россияне преследуются за рубежом.

Интересно, что он процитировал Федора Тютчев, который был почвеннником и антизападником.

"Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая тридцать лет, с каждым годом все сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал. России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления", - писал Тютчев.

Медведев подчеркнул, что это написано словно сегодня.

Он заверил, что "у России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны", а Россия будет бороться за справедливый миропорядок - без нацизма, геноцида и лжи.