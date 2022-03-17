В Челябинске будут судить мужчину, устроившего смертельное ДТП с пятью машинами

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении водителя, устроившего ДТП с пятью машинами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, авария произошла вечером 10 июня на пересечении улиц Джержинского и Барбюса. Водитель Фольксваген Пассат выехал продолжил движение на запрещающий сигнал светофора, выехав на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Лада Гранта, Ниссан Кашкай, Шкода Фабия, и Рено Сандеро. В результате ДТП пассажир автомобиля Лада Гранта – 34-летняя женщина погибла. Пострадали женщина, ей причинен тяжкий вред здоровью, и трое детей. Они получили телесные повреждения, повлекшие легкий и средний вред здоровью.

Установлено, что водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения, вызванного воздействием приема лекарственных препаратов от эпилепсии, ухудшающих реакцию и внимани. Обвиняемый заявляет, что ничего не помнит, а причиной ДТП явился приступ его заболевания, связанного с потерей сознания.

Мужчина добровольно возместил родственникам погибшей женщины и второй пострадавшей пассажирке 2,6 млн рублей в счет морального и материального вреда.