17 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске будут судить мужчину, устроившего смертельное ДТП с пятью машинами

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении водителя, устроившего ДТП с пятью машинами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, авария произошла вечером 10 июня на пересечении улиц Джержинского и Барбюса. Водитель Фольксваген Пассат выехал продолжил движение на запрещающий сигнал светофора, выехав на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Лада Гранта, Ниссан Кашкай, Шкода Фабия, и Рено Сандеро. В результате ДТП пассажир автомобиля Лада Гранта – 34-летняя женщина погибла. Пострадали женщина, ей причинен тяжкий вред здоровью, и трое детей. Они получили телесные повреждения, повлекшие легкий и средний вред здоровью.

массовое ДТП в Челябинске(2021)|Фото: ГИБДД Челябинска

Установлено, что водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения, вызванного воздействием приема лекарственных препаратов от эпилепсии, ухудшающих реакцию и внимани. Обвиняемый заявляет, что ничего не помнит, а причиной ДТП явился приступ его заболевания, связанного с потерей сознания.

Мужчина добровольно возместил родственникам погибшей женщины и второй пострадавшей пассажирке 2,6 млн рублей в счет морального и материального вреда.

Теги: ДТП, авария, суд,



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