Байден объявил о поставках вооружения Украине

Американский президент Джо Байден заявил, что США окажут Украине большую военную помощь. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.

По его словам, помощь оценивается в 1 млрд долларов только на этой неделе. Это будут прямые поставки оборудования от Пентагона. Они включают 800 зенитно-ракетных систем большой дальности и боеприпасы для них, 9 тысяч единиц противотанковых вооружений, 7 тысяч единиц стрелкового оружия, включая пулеметы, гранатометы и различные боеприпасы, включая артиллерийские, среди них десятки миллионов патронов.

CNN сообщает, что в пакет военной помощи вошли высокоточные управляемые ракеты Switchblade производства американской компании AeroVironment.

"Военный обозреватель" пишет, что они позволяют точно поражать цели на расстоянии до 10 км. Появление такого оружия в зоне проведения спецоперации на Украине может серьезно осложнить ситуацию на поле боя.

Байден заявил, что он настроен на длительную войну.

Также CNN сообщил, что Словакия согласилась передать Киеву комплексы ПВО С-300, о которых просил Владимир Зеленский.