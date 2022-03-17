17 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
джо байден, владимир зеленский (2021) | Фото: пресс-служба президента Украины

Байден объявил о поставках вооружения Украине

Американский президент Джо Байден заявил, что США окажут Украине большую военную помощь. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.
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По его словам, помощь оценивается в 1 млрд долларов только на этой неделе. Это будут прямые поставки оборудования от Пентагона. Они включают 800 зенитно-ракетных систем большой дальности и боеприпасы для них, 9 тысяч единиц противотанковых вооружений, 7 тысяч единиц стрелкового оружия, включая пулеметы, гранатометы и различные боеприпасы, включая артиллерийские, среди них десятки миллионов патронов.

CNN сообщает, что в пакет военной помощи вошли высокоточные управляемые ракеты Switchblade производства американской компании AeroVironment.

"Военный обозреватель" пишет, что они позволяют точно поражать цели на расстоянии до 10 км. Появление такого оружия в зоне проведения спецоперации на Украине может серьезно осложнить ситуацию на поле боя.

Байден заявил, что он настроен на длительную войну.

Также CNN сообщил, что Словакия согласилась передать Киеву комплексы ПВО С-300, о которых просил Владимир Зеленский.

Теги: сша, украина, оружие



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