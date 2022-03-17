17 Марта 2022
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Экономика В России
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В Госдуме рассказали, насколько могут проиндексировать пенсии и пособия россиян

В Госдуме заявили, что размер индексаций пенсий и пособий россиян, анонсированных накануне Владимиром Путиным, будет зависеть от "индекса реальной инфляции", передает РИА Новости со ссылкой на главу комитета ГД по социальной политике Ярослава Нилова.

Отметим, что в период с 24 февраля инфляция в России показала рекордные темпы, приблизившись к уровню 1998 года.

Президент России накануне провел совещание с правительством и главами регионов на тему социально-экономической политики. Он обещал, что "в ближайшее время вырастет минимальный размер оплаты труда, величина прожиточного минимума, пенсии, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты, индексацию проведут с учетом инфляции".

Президент не исключил "краткосрочный всплеск инфляции из-за роста цен по импорту на фоне ослабления рубля", но поручил контролировать цены, в первую очередь по социально важным продуктам и товарам, которые производятся в России.

"Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере", – заявил Путин.

Теги: индексация, пенсии, инфляция, владимир путин



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