Екатерина Андреева назвала Овсянникову "предательницей" и "воровкой на доверии"

Ведущая программы "Время" Екатерина Андреева прокомментировала инцидент с плакатом, с которым в эфир передачи ворвалась ее коллега.

По словам Андреевой, редактор Первого канала Марина Овсянникова без проблем попала в студию новостей, потому что ее все хорошо знали и не ожидали подобного.

Ведущая назвала редактора "воровкой на доверии" и "предательницей".

По словам Андреевой, понятно, почему плакат был на английском и для каких зрителей был предназначен – явно "не для бабушки с Нью-Васюков".

Также Андреева опровергал утверждение Овсянниковой о том, что Первый канал лжет. " У меня нет ни одного судебного иска. Мы всегда тщательно проверяем все факты", - пояснила ведущая.

Напомним, 14 марта Овсянникова в прямом эфире программы "Время" на Первом канале вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой и развернула антивоенный плакат, посвященный украинской теме.

СКР начал доследственную проверку в отношении Овсянниковой наличие в ее действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ")". По этой статье ей может грозить наказание от штрафа в размере 700 тыс. руб. и более до лишения свободы на срок от трех до 15 лет.

15 марта суд оштрафовал редактора Первого канала на 30 тыс. руб. за административное нарушение, предусмотренное ч.2 ст.20.2 КоАП РФ. Это "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Отмечалось, что административка была возбуждена не за демонстрацию плаката, а за призывы, прозвучавшие в заранее записанном Овсянниковой антивоенном видеокомментарии.