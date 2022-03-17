Глава Зауралья предложил вернуться к плановой экономике

Губернатор Курганской области Вадим Шумков полагает, что сейчас нашей стране дан шанс "перезагрузить" ту систему экономики, которая сформировалась после 1991 г.

"Уже говорили про необходимость перевода развития экономики страны на плановую систему. Исходя из специфики момента, в первую очередь, нужен план развития индустриализации страны на период до 2025 г.", - написал Шумков в своём Telegram.

Губернатор предложил в этом документе предусмотреть различные мероприятия. Например, проанализировать, какие значимые промышленные объекты нужны стране в среднесрочной и долгосрочной перспективе, исходя из складывающейся ситуации с импортом, экспортом, потребностями внутреннего рынка.

"По итогам такого анализа сформулировать план развития каждой отрасли, исходя из ресурсов страны (кадровый потенциал, сырье, инфраструктура, логистика и так далее). Также следует сформировать единый реестр всех индустриальных проектов, реализуемых и планируемых к реализации, с разбивкой по регионам России, определить ответственных за каждый проект из числа уполномоченных органов власти всех уровней, финансовых и ресурсоснабжающих организаций, задействованных в процессе реализации проекта, персонифицировать ответственность за каждый этап реализации каждого проекта", - полагает Шумков.

Предложил губернатор и другие меры переустройства экономики, уточнив, что повтором Госплана вся эта конструкция не является.

"Такой план – по сути, более чёткая и жёсткая координация от лица государства всего, что происходит в экономике: в нынешних условиях ключевым и главным бенефициаром развития экономики является государство. Наша страна в части реализации относительно крупных проектов развиваться без плана успешно не может. Ресурсы и возможности "стихийного" развития исчерпаемы. Апологеты "всерегулирующей рыночной руки" разбежались, попрятались, либо "иных уж нет, и те далече". Лишь настоящая свобода предпринимательства вкупе с применением инструментов гибкого государственного планирования экономики даёт эффект синергии за счёт концентрации всех видов ресурсов и увязки всех видов расходов на одну цель, что позволяет ещё и избегать дублирующих затрат. Мы все равно к этому придём", - подытожил губернатор.

Ранее Шумков высказался о распаде СССР, назвал это событие трагедией.

"Сейчас уже можно сказать, что развалили не только СССР. Произошёл распад исторической России в её многовековых границах. Распад произошёл с беспрецедентной сдачей суверенитета и национальных интересов, стоивших нашему народу много веков борьбы и миллионов жизней наших предков. Последствия этой трагедии мы ощущаем до сих пор", - написал Шумков на своей странице "Вконтакте", комментируя цикл передач, посвящённый 30-летию прекращения существования СССР.