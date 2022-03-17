17 Марта 2022
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Коллаж, Си Цзиньпин, Китай, доллар, капитализм (2020) | Фото: Накануне.RU

Украина - суверенное государство, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, - посол КНР в США

Китай не заранее не знал и не поддерживал военную операцию РФ на Украине, это "чистая дезинформация", заявил посол КНР в США Цинь Ган.

"Все эти утверждения служат лишь тому, чтобы свалить вину на Китай и облить его грязью", - говорится в статье посла, опубликованной газетой Washington Post.

По словам Гана, конфликт между Россией и Украиной "не приносит КНР ничего хорошего", и Китай сделал бы все возможное, чтобы предотвратить военные действия, если бы знал об этом заранее (напомним, личная встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась 4 февраля – за три недели до начала операции).

"Позиция Китая в отношении Украины объективна и беспристрастна, - написал дипломат. - Цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться в полной мере; суверенитет и территориальная целостность всех стран, включая Украину, должны уважаться; законные интересы безопасности всех стран должны приниматься всерьез; все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны быть поддержаны".

Посол также осудил тех, кто пытается увязать украинский кризис с тайваньским вопросом, заявив, что это "ошибка", поскольку эти два вопроса "совершенно разные".

"Украина - суверенное государство, в то время как Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Тайваньский вопрос - это внутреннее дело Китая. Нет никакого смысла в том, чтобы подчеркивать принцип суверенитета Украины и одновременно ущемлять суверенитет и территориальную целостность Китая на острове Тайвань", - заявил посол.

Теги: украина, китай, тайвань, дипломатия, россия



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