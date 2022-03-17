Свердловские депутаты предложили создать питомники для собак в колониях

В Свердловской области предложили организовать в местных колониях питомники для бездомных собак. С инициативой вышел депутат Вячеслав Вегнер, который возглавил рабочую группу по ответственному обращению с животными, передает корреспондент Накануне.RU.

Предложение было озвучено на заседании комитета по аграрной политике и земельным отношениям. По словам Вегнера, объединение колоний и питомников не только даст животным крышу над головой, но и создаст рабочие места для заключенных.

"Этим мы будем воспитывать ребят, которые отбывают наказание, с помощью общественно-полезного труда. Доброе отношение к животным лечит душу. Во-вторых, создадим рабочие места", - отметил депутат.

Окончательное решение еще не принято - для начала идею стоит обсудить с руководством областного ГУФСИН. Всего приютов предлагается сделать семь, два из которых могут находиться в колониях. Остальные предполагается разместить в крупных городах Свердловской области.

Напомним, недавно свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что только три города области справились с его указом по отлову бездомных собак.