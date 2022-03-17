В Прикамье предложили включить общепит в список пострадавших от санкций Запада отраслей

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании поддержали первый пакет первоочередных мер налоговой поддержки бизнеса, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект предлагает снизить налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения до 1% по "доходам" и до 5% по статье "доходы-расходы". Сейчас для бизнеса, выбравшего упрощенную систему налогообложения (УСН), действуют ставки 6% по "доходам" и 15% по "доходам-расходам".

Действовать налоговые преференции будут с 1 января по 31 декабря. Как сообщил министр экономического развития Прикамья Эдуард Соснин, упрощенную систему налогообложения применяют порядка 60 тыс. предпринимателей, что составляет 64% от всех субъектов малого и среднего предпринимательства Прикамья.

Воспользоваться мерами поддержки смогут бизнесмены из списка наиболее пострадавших отраслей это: производство компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт, торговля оптовая непродовольственными товарами, розничная торговля непродовольственными товарами, складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, гостиничный бизнес, сфера информационных технологий, деятельность кинотеатров, туризм,организация конференций, деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, деятельность в области спорта.

Депутат заксобрания Илья Лисняк отметил, что под угрозу разорения в текущей экономической ситуации попали предприятия малого и среднего бизнеса и из других отраслей.

"Это общепит - продукты дорожают, покупательская способность снижается. Рекламный рынок - материалы для конструкций дорожают, сырье для полиграфии привязано к валюте, а соцсети вообще заблокированы. Строительно-отделочные организации, организации в сфере ЖКХ - в связи с падением доходов населения снижаются коммунальные платежи, а управлять домами необходимо. В этой связи интересует, когда будет принят второй пакет мер?" - поинтересовался он.

Эдуард Соснин сообщил, что в регионе возобновил работу оперштаб по стабилизации социально-экономической ситуации в регионе. В случае необходимости будет проведено внеочередное заедание заксобрания, чтобы принять новые меры поддержки бизнеса

"Все предложения, которые вы озвучили, будут рассмотрены сегодня на заседании штаба", - сообщил он.

Также депутаты заксобрания приняли проект о предоставлении льготы владельцам торгово-офисных помещений. Согласно предложенным изменениям, на скидку в 50% по налогу на имущество организаций могут претендовать владельцы торгово-офисных помещений, если он рассчитывается из кадастровой стоимости. Для этого их доходы должны снизиться по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не менее чем на 25%. Эта налоговая льгота будет рассчитываться поквартально.

Еще одна помощь предпринимателям в условиях санкций - расширение категории инвестиций, позволяющих предпринимателям получить средства по инвествычету.

Инвестиционный налоговый вычет станет доступен сразу по трем видам финансовых вложений: до 50% по расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, до 30% по расходам на модернизацию и реконструкцию основных средств, а также по расходам предприятий-застройщиков на создание транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры в рамках комплексного развития территорий.

Как считают авторы законопроекта, для бизнеса это дополнительная возможность завершить работу по модернизации оборудования, а также продолжить научно-исследовательские проекты для поиска новых отечественных решений в различных сферах деятельности. Авторы законопроекта считают, что расширение категорий позволит сохранить привлекательность приоритетных инвестпроектов, реализуемых в крае.

Все три законопроекта были поддержаны парламентариями в первом чтении.

Первый анализ эффективности налоговых преференций планируется провести через три месяца.