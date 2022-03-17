17 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
Грязный снег (2022) | Фото: ОНФ Челябинской облатси

В Челябинской области четыре муниципалитета попали в антирейтинг по уборке дворов и скверов от снега

Активисты ОНФ в Челябинской области составили антирейтинг муниципалитетов по уборке дворов и скверов от снега. В список попали Челябинск, Златоуст, Верхний Уфалей и Копейск.

По словам общественников, в зимнем сезоне в Верхнем Уфалее набережную города не чистили, поэтому она напоминает чистое снежное поле. Отыскать архитектурные формы под сугробами невозможно, скамейки целиком вросли в снег.

В Металлургическом районе Челябинска под места складирования снега приспособили газоны у сквера возле Дома культуры Строителей. Аналогичная ситуация – в Копейском сквере возле Дома культуры имени Ильича в селе Потанино. Также большие сугробы и снежные завали активисты обнаружили во дворах Златоуста.

кучи снега, грязный снег,(2022)|Фото: ОНФ Челябинской облатси

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе ОНФ, общественники считают, что это неэффективное освоение бюджетных средств. Они передали список нарушений главам муниципалитетов и в управляющие компании с требованием обеспечить качественное и своевременное содержание благоустроенных территорий.

Теги: снег, уборка дворов, скверы, ОНФ,



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