17 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Приднестровье, Украина, Крым, Россия, Одесса, Херсон, Николаев (2014) | Фото: &quot;Яндекс-карты&quot;

В Херсоне появилась новая власть, которая выступила за дружбу с Россией

Общественность Херсона создала Комитет спасения за мир и порядок, который выступил за налаживание отношений с Россией.

В Комитет вошли бывший мэр Херсона Владимир Сальдо, бывший заместитель мэра по социальным и гуманитарным вопросам Сергей Черевко, директор информационного агентства "Таврия Ньюс" Кирилл Стремоусов и другие. Первые двое участвовали в митинге, состоявшемся 13 марта по случаю годовщины освобождения города от фашистов в 1944 году, который впервые за восемь лет прошел под красными флагами. Но на странице Стремоусова до сих пор висят русофобские лозунги.

Комитет выступил за сотрудничество с властями Крыма, чтобы не допустить в области гуманитарной катастрофы. Было заявлено, что старая власть фактически перестала осуществлять свои полномочия и самоустранилась.

Теги: украина, херсон



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