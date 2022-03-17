В Херсоне появилась новая власть, которая выступила за дружбу с Россией

Общественность Херсона создала Комитет спасения за мир и порядок, который выступил за налаживание отношений с Россией.

В Комитет вошли бывший мэр Херсона Владимир Сальдо, бывший заместитель мэра по социальным и гуманитарным вопросам Сергей Черевко, директор информационного агентства "Таврия Ньюс" Кирилл Стремоусов и другие. Первые двое участвовали в митинге, состоявшемся 13 марта по случаю годовщины освобождения города от фашистов в 1944 году, который впервые за восемь лет прошел под красными флагами. Но на странице Стремоусова до сих пор висят русофобские лозунги.

Комитет выступил за сотрудничество с властями Крыма, чтобы не допустить в области гуманитарной катастрофы. Было заявлено, что старая власть фактически перестала осуществлять свои полномочия и самоустранилась.