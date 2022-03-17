17 Марта 2022
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Общество В России Санкт-Петербург
разрушенная плитка, Октябрьская площадь, граффити, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Госдуме предложат ужесточить наказание за граффити

Питерские "единороссы" Павел Крупник и Денис Четырбок предлагают ужесточить наказание за граффити. Они намерены направить свой вариант поправок в КоАП в Госдуму для рассмотрения.

Крупник и Четырбок предлагают за нанесение на чужое сооружение "надписей, изображений посредством покраски, наклейки, росписи в технике "граффити" и иными способами" штрафовать граждан на 25-50 тыс. руб. или привлекать к обязательным работам до 40 часов. Если это сделало должностное лицо, то штраф должен составить 50-100 тыс. руб., а если юридическое лицо — 100-500 тыс. руб.

В материалах к законопроекту депутаты заявили, что проблема с граффити — общая для всех регионов. Люди размещают надписи, а затем приходится тратить бюджетные деньги на их закрашивание, передает Закс.Ру.

Отдельные поправки депутаты питерского Заксобрания предлагают внести по поводу рекламы сексуальных услуг: "<...> распространение в общественных местах рекламы сексуальных услуг с предложениями знакомств, времяпрепровождения (отдыха) с мужчинами и (или) женщинами, в том числе содержащей скрытое предложение сексуальных услуг, с указанием контактных телефонов и (или) иной контактной информации <...>". Размер штрафов за это правонарушение предлагается установить такой же, как в законопроекте о граффити.

Теги: граффити, роспись, стены, наказание, штраф, коап



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