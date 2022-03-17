Екатеринбургский бизнесмен похитил бывшую девушку, чтобы она уехала с ним в Крым

В Екатеринбурге перед судом предстанет бизнесмен, обвиняемый в похищении бывшей девушки. Он требовал, чтобы она уехала с ним в Крым.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался директор местной компании по переработке лома. Как показало расследование, в июле прошлого года на фоне ревности и личных неприязненных отношений коммерсант решил украсть свою бывшую: дождавшись ее у салона красоты, он нанес девушке удар ногой по лицу, а затем добавил кулаком.

Затем мужчина посадил несчастную на переднее сиденье своего автомобиля, заблокировал двери, отвез до дома, где они когда-то вместе проживали, и стал удерживать ее там. Через некоторое время к дому подъехали трое полицейских, которые уже искали потерпевшую. Девушка смогла сообщить силовикам, что ее удерживают силой, и была освобождена.

По словам похищенной, экс-сожитель заявил ей, чтобы она собирала вещи для совместной поездки в Крым. Однако она ответила отказом, что еще больше разозлило злоумышленника.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по результатам судебной амбулаторной психиатрической экспертизы было установлено, что фигурант абсолютно вменяем, поскольку осознавал характер совершаемых им действий. Несмотря на то, что свою вину он так и не признал, следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу.

А вот как эту криминальную историю прокомментировал глава пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.

"С информацией об исчезновении женщины, а также просьбой оказать содействие в ее розыске в полицию Екатеринбурга обратились родственники гражданки. Сыщики уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили, что неожиданно пропавшая жительница областного центра находится в доме своего мужа. Под угрозой оружия супруг усадил ее в свой автомобиль "Тойота" и увез на территорию одного из коттеджных поселков в Октябрьском районе столицы Среднего Урала. 23 июля 2021 года представители МВД задержали подозреваемого и освободили потерпевшую. При осмотре транспортного средства фигуранта полиция обнаружила и изъяла крупную сумму денег, 26 банковских карт, печати коммерческих предприятий, а также два зарегистрированных пистолета МР-30 и "Гроза-02" со снаряженными магазинами", - отметил полковник Горелых.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Похитителю грозит до 12 лет лишения свободы.