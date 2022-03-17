Правительство передумало строить Северный широтный ход

"Северный широтный ход" (СШХ) остановил своё "движение" из-за ухудшения экономической ситуации: видя высокие риски привлечения финансовых ресурсов, правительство решило отложить проект стоимостью почти 300 млрд руб., а уже одобренные бюджетные кредиты перенаправить на другую инфраструктуру.

По мнению аналитиков, в сегодняшней обстановке лучше свернуть все проекты, находящиеся в начальной стадии, и СШХ – не исключение: деньги понадобятся на компенсацию инфляционного удорожания более приоритетных строек, пишет "Ъ". Проект, возвращенный в поле зрения властей и в инвестпрограмму ОАО "РЖД" после выступления президента Владимира Путина в апреле 2021 г., который предложил финансировать его за счет инфраструктурных кредитов регионам, поставлен на паузу.

"Северный широтный ход" – проект железной дороги длиной 707 км, которая должна соединить Северную и Свердловскую железные дороги и дать возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивалась более, чем в 200 млрд руб. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн т грузов в год, основную часть будет составлять транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.