17 Марта 2022
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Политика В России
расширенная коллегия ВПК, гособоронзаказ, Дмитрий Рогозин (2016) | Фото: oborona.gov.ru

Рогозин назвал Байдена "кровавым стариком" и напомнил о его призыве бомбить Белград

Президенту США Джо Байдену нужно вспомнить о совершенных военных преступлениях. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Может, Байдену напомнить, кто военный преступник?" - написал Рогозин в своем Telegram-канале. Он прикрепил к посту видеозапись, где Байден признается, что именно он предложил бомбить Белград и отправить пилотов американских ВВС на уничтожение мостов на Дунае.

По словам Рогозина, "кровавый старик" Байден "на краю могилы" должен вспомнить о тысячах мирных людей, которых он убил.

Ранее президент США сообщил, что считает российского коллегу Владимира Путина "военным преступником". Корреспондент телеканала Fox News спросила главу Белого дома, готов ли он, "после всего что мы видели", назвать президента России военным преступником.

Сперва Байден ответил отрицательно и вышел из комнаты, однако затем вернулся, переспросил и заявил: "Он военный преступник".

В Кремле назвали недопустимой и непростительной риторику американского лидера Джо Байдена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что от бомб США погибли сотни тысяч людей во всем мире.

Теги: рогозин, байден, путин



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