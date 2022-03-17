17 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Фестиваль &quot;Атмосфера-2021&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

На площадь 1905 года возвращается "Атмосфера"

В этом году в Екатеринбурге снова пройдет фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера", сообщили Накануне.RU в пресс-службе фестиваля. Зеленый сад раскинется на площади 1905 года с 12 по 21 августа.

Этим летом темой фестиваля станут "Зеленые истории нашего города", а мероприятие сменит название на "Атмофест". Центр города поделят на 8 садов, которые по завершению фестиваля перенесут в разные районы уральской столицы. Как и в прошлом году посетителей будут ожидать лекторий с приглашенными гостями, музыкальные концерты, садовый маркет, мастер-классы, фуд-корты и многое другое.

Предварительный отбор проектов садов завершится в конце марта. По итогам проведения фестиваля жюри выберут три лучших сада и наградят их авторов призами от спонсоров.

Напомним, что III Евразийский фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера-2021" занял первое место в региональном этапе X национальной премии RUSSIAN EVENT AWARDS и второе место в финале. Фестиваль победил в номинации "Лучше туристическое событие в области культуры и искусства с населением города более 100 тысяч человек".

Теги: Атмосфера, фестиваль, Екатеринбург, площадь



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