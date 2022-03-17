17 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
спецоперация, Украина, z, военная техника (2022) | Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

В ДНР введена уголовная ответственность за фейки о ВС РФ, ДНР и ЛНР

Народный Совет ДНР принял закон об изменениях в Уголовный кодекс, касающихся распространения заведомо ложной информации о действиях Вооружённых Сил России, ДНР и ЛНР.
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Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ и республик Донбасса будут наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работы на срок до 3 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на тот же период.

Если такие публичные действия содержат призывы к воспрепятствованию использования Вооружённых Сил, то каждое из видов наказания увеличивается.

Председатель Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина заявила, что законопроект разработан в целях защиты интересов ДНР, ЛНР, РФ и поддержания международного мира и безопасности.

Теги: ДНР, вооруженные силы, фейк



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