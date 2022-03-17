17 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР
Майя Санду (2020) | Фото: Getty Images/Sean Gallup

Санду: Кишинев настаивает на том, чтобы Россия вывела миротворцев из Приднестровья

Кишинев настаивает на том, чтобы Россия вывела миротворцев из Приднестровья, заявила президент Молдавии Майя Санду.

"Мы всегда говорили и требовали вывода российских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов", - сказала Санду.

По ее словам, Молдавия сделает все возможное, чтобы найти дипломатическое, политическое и мирное решение этого конфликта.

Так Санду прокомментировала принятую накануне в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) декларацию, в которой Приднестровье назвали "зоной российской оккупации", пишет Regnum.

Как считает исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча, это не что иное, как попытка заманить Молдову в геополитические игры Запада.

"Мы видим, что некоторые внешние силы пытаются втянуть Молдову в конфликт между Россией и Украиной", - сказал Батрынча. Он призвал власти Молдовы выступить против.

Теги: санду, приднестровье, молдавия



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