В "ЕР" предложили в условиях санкций признать угон автомобиля тяжким преступлением

Петербургские "единороссы" предлагают считать угон автомобилей тяжким преступлением. Они уже разрабатывают соответствующий законопроект.

Глава фракции "Единая Россия" в Заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник заявил, что из-за ухода из России крупных международных компаний по производству, продаже и обслуживанию автомобилей растет риск дефицита запчастей. Из-за этого возможен и рост числа угонов машин, которые будут разбирать и продавать на черном рынке, передает РИА Новости.

Пока неизвестно, насколько парламентарии хотят ужесточить наказание за угон. Сейчас для угона существует отдельная статья, она подразумевает, что преступник не имел намерения похитить автомобиль (иначе преступление квалифицируется уже как кража, в том числе если речь идет об угоне "на запчасти").

"Угон транспортного средства наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

В случае совершения угона с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, лицо может быть лишено свободы на срок до двенадцати лет", - гласит статья об угоне.