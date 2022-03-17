Смог вновь возвращается на Средний Урал: в регионе объявлены НМУ

Синоптики вновь объявили предупреждение из-за смога на Среднем Урале.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, с 20 часов 16 марта и до 20 часов 21 марта на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим в регионе объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения – с 20 часов 21 марта.

Напомним, что смог уже накрывал Средний Урал на прошлой неделе. Тогда синоптики также объявляли предупреждение.