Минпромторг "разрулил" "сахарный" спор Тувы и Хакасии

Правительство Тувы обратилось в федеральный Минпромторг, чтобы решить проблемы с поставками продуктов питания из-за пределов республики, сообщает администрация региона. Поводом послужил отказ ряда оптовых поставщиков Хакасии поставлять покупателям из Тувы товары, по которым наметился ажиотажный спрос: абаканские коммерсанты попытались придержать, в частности, сахар и растительные масла.

После вмешательства федерального ведомства ситуация была урегулирована властями Хакасии, недоразумения устранены, сегодня товары абаканскими оптовыми базами продаются тувинским поставщикам без ограничений. Умеренный рост цен наблюдался на сахар (10,5 %), овощи, фрукты и молочные продукты. На рынке лекарственных препаратов незначительно (1,2 %) подорожали лекарства стоимостью до 50 рублей.

Из 23 социально-значимых продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, 14 производится в Туве. Среди них – мука, хлеб, хлебобулочные изделия, говядина, баранина, свинина, рыба, масло сливочное, молоко, крупа гречневая, картофель, капуста, лук, морковь. Мясом республика обеспечена на 60,7 %, молоком – на 61,5 %, картофелем – на 72,2 %, овощами – на 7,6 %, яйцом – на 2,2 %, мукой – на 4,4 %. Недостаток компенсируют поставками из других регионов.