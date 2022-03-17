17 Марта 2022
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Спорт В России
школа №140, Челябинск, спортзал, (2017) | Фото: Челябинская гордума

На отмене международных соревнований в России власти сэкономят 8 миллиардов рублей

В правительстве увидели выгоду в отмене (из-за санкций) ряда международных турниров, которые должны были пройти в России. Государству удалось сэкономить за этот счет около 8 млрд руб. бюджетных средств, которые предполагалось потратить на организацию соревнований, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, эти деньги планируется направить на развитие российского спорта.

"Правительство приложит максимум усилий для сохранения уровня российского спорта высших достижений. В обязательном порядке поддержим наших атлетов, организуя их участие в спортивных соревнованиях с партнерами из дружественных стран. Мы продолжим активно развивать массовый спорт, создавая дополнительную инфраструктуру в шаговой доступности для граждан", - говорится в заявлении чиновника.

Россия была лишена права проведения финала Лиги чемпионов, который должен был пройти в мае в Санкт-Петербурге, чемпионата мира по волейболу, молодежного чемпионата мира по хоккею, Всемирной шахматной олимпиады и ряда других соревнований, напоминает РБК.

Министерство спорта готовит предложения по учреждению новых турниров, в том числе с участием спортсменов дружественных стран. Формируется перечень мероприятий, которые пройдут в поддержку движения "Мы вместе. Спорт".

Как сообщил вице-премьер, ведомству также поручено разработать комплекс мер, направленный на защиту прав и интересов российских спортсменов, находящихся за рубежом и дорожную карту по поддержке спортивной отрасли, в том числе в части импортозамещения спортивного оборудования. Дополнительная финансовая поддержка будет оказана субъектам, в которых на данный момент тренируются спортсмены из ЛНР и ДНР.

Теги: спорт, международные соревнования, отмена, экономия, санкции, дмитрий чернышенко



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