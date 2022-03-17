В Госдуме призвали конфисковать российское имущество украинских олигархов

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил конфисковать российское имущество украинских олигархов, которые выступают против России и поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению парламентария, вырученные средства можно направить на восстановление Донбасса, передает РИА Новости.

То же самое Шеремет предложил сделать с имуществом олигархов на Украине. Средства от продажи, по его словам, также следует направить на восстановление инфраструктуры и экономики страны.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и ее резидентов: предполагается, что национализировано будет все имущество, объекты и средства как России, так и ее граждан. При этом владельцам не будет предоставлена какая-либо компенсация.