17 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Коллаж, конверт, деньги, рубли (2021) | Фото: Накануне.RU

Водитель из Каменска-Уральского стал миллионером после незаконного увольнения

Житель Каменска-Уральского смог получить от работодателя больше 1 млн рублей после незаконного увольнения с должности водителя. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, сотрудник был вынужден пройти лечение, однако позднее был уволен начальством.

На рабочем месте у мужчины произошел инсульт, после чего его направили на лечение. Данное отсутствие на рабочем месте было зафиксировано как вынужденный прогул, из-за которого работодатель и решил уволить сотрудника без выплаты заработной платы за указанный период. После этого уралец обратился с иском в суд с требованием взыскать заработную плату в размере 1 млн 17 тыс. рублей и компенсации морального вреда в размере 30 тыс. рублей. Суд признал действия руководителя предприятия незаконными, оставшись на стороне водителя.

После судебный пристав-исполнитель незамедлительно возбудил исполнительное производство. Руководителю предприятия разъяснили меры принудительного исполнения, которые его ожидают в случае уклонения от выплаты долга сотруднику. Его также предупредили об уголовной ответственности по 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

После предпринятых мер, должник добровольно приступил к погашению задолженности. На депозитный счет структурного подразделения поступила указанная сумма. Денежные средства перечислены взыскателю в полном объеме. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением.

Теги: водитель, зарплата, компенсация, инсульт, увольнение



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