На Южном Урале автомобиль опрокинулся в кювет, водитель погиб

В Троицке автомобиль слетел в кювет и опрокинулся. В результате происшествия погиб водитель, сообщили Накануне.RU в полиции.

Инцидент произошел вечером 16 марта по улице Инженерная в районе дома № 160. Мужчина за рулем "Лады Калины" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

От полученных травм мужчина скончался в больнице. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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