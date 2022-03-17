17 Марта 2022
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Общество Свердловская область
жилье, новостройка, дом, закат (2021) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Расселение по программе КРТ может стартовать уже через полгода

Расселение домов, жители которых приняли участие в программе КРТ, может начаться уже через полгода. Об этом заявил замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Григорий Сурганов в интервью Вести-Урал.

"Первый аукцион пройдет в апреле этого года. Его победитель должен будет утвердить план, собрать все необходимые документы и получить разрешения. Таким образом, расселение может начаться уже через полгода", - пояснил Сурганов.

Он также добавил, что договор будет подписан с застройщиком, предложившим наименьшую цену и наиболее высокие качество и скорость работ.

Также Сурганов напомнил горожанам, что в отличие от московской реновации, где речь идет об актуализации жилищного фонда в целом, комплексное развитие территорий преследует цель сноса ветхого жилья и строительства на его месте новых ЖК. Помимо этого все затраты КРТ на себя берет застройщик, а не город или регион.

Напомним, что на этой неделе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил границы площадок КРТ, подписав два постановления. Ранее в Свердловской области определились с требованиями к жилью, которое должен предоставить застройщик участникам КРТ.

Теги: расселение, КРТ, аукцион, Екатеринбург



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