17 Марта 2022
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Владимир Зеленский в сериале &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: okko.tv

Netflix предложил американским зрителям посмотреть сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли

Американский стриминговый сервис Netflix вернул в свою библиотеку в США комедийный сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли. Сервис приобрел права на показ сериала еще в 2016 году.

Сериал рассказывает о приключениях школьного учителя, который становится президентом Украины и пытается бороться с коррупцией. У сериала три сезона, премьера последнего состоялась в марте 2019 года – за два месяца до избрания Зеленского реальным президентом Украины.

В декабре 2019 года сериал пытался показать российский телеканал ТНТ, в эфир вышли три первые серии, но потом канал, входящий в госхолдинг "Газпром-медиа" свернул показ.

7 марта 2022 года, на фоне западных санкций против Москвы, Netflix приостановил работу в России. Также сервис приостановил работу над российскими оригинальными проектами, передает РБК.

Теги: netflix, владимир зеленский, слуга народа, сша



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