Кадыров сообщил о прорыве под Мариуполем кольца, в которое попал спецназ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военнослужащие около Мариуполя спасли бойцов спецназа из "бандитского кольца", в котором они находились несколько дней.

В своем Telegram Кадыров рассказал, что сперва удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными, после чего противник стремительно отступил под огневым натиском.

Российским военнослужащим дважды предлагали сдаться, но они отказались. По словам главы ЧР, поэтому они вернулись живыми, а не стали жертвой "подлости нациков".

Кадыров добавил, что каждого из бойцов за проявленную стойкость и мужество представят к государственной награде.

Ранее чеченский лидер призвал нацистов в Мариуполе сдаться. 15 марта Кадыров заявил в своем телеграм-канале, что Мариуполь "в ближайшее время будет полностью очищен от бандеровщины и шайтанов". Он сослался на доклад "своего дорогого брата" депутата Госдумы Адама Делимханова, который находится в зоне боевых действий.