Новый руководитель Следственного комитета РФ по Пермском краю официально вступил в должность

Новый руководитель Следственного комитета РФ по Пермском краю Денис Головкин официально вступил в должность.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР накануне он официально вступил в должность. На пост Головкин был официально назначен указом президента РФ Владимира Путина от 3 марта 2022 г.

Денис Головкин обладает большим профессиональным опытом. Ранее проходил службу на руководящих должностях в следственных управлениях нескольких регионов, занимал должность руководителя управления Главного следственного управления СКР.

За время службы Денис Головкин награжден знаками отличия "За службу закону" и "Отличник следственных органов", медалью "За безупречную службу" и другими медалями.

Пост руководителя управления стал вакантным после того, как умер экс-глава управления Сергей Сарапульцев. Напомним, днем 23 сентября 2021 г. Сергея Сарапульцева нашли мертвым в собственной квартире. Буквально накануне трагедии Пермский край посетил глава СКР Александр Бастрыкин, который приехал в регион в связи со стрельбой в вузе. По официальной информации, глава СКР выслушал доклады о ходе расследования и дал ряд конкретных указаний. Более того, после совещания от расследования отстранили многих местных следователей.