Полиция будет охранять "Пихтовые горы" в Нижнем Тагиле из-за атак вандалов

В лесопарковой зоне "Пихтовые горы" в Нижнем Тагиле объявились вандалы. Теперь к охране территории собираются привлечь полицию и дружинников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сейчас за сохранностью благоустройства следит МУП "Тагилдорстрой": муниципальное предприятие ведет реконструкцию лесопарковой зоны с прошлого года. Охрана на участке была установлена минувшим летом во время первого этапа ремонта и работает с 18 до 6 часов, а патрулирование ведется до часу ночи.

"Это связано с тем, что в период строительства мы фиксировали факты вандализма и воровства. Например, когда начали прокладывать сети освещения, за одну ночь кто-то выкопал из траншеи 300 метров кабеля. Стало ясно, что необходима охрана. После того, как смонтировали малые формы, лавки, урны, таблички и арт-объекты, случаи вредительства продолжались. По поручению главы города этой зимой мы сохранили режим наблюдения за площадками в вечернее время. Специально оборудовали пункт охраны", - пояснил директор МУП "Тагилдорстрой" Игорь Васильев.

В итоге накануне было принято решение согласовать с органами внутренних дел включение "Пихтовых гор" в патрулирование. Также планируется привлечь народные дружины к обходу общественных территорий.

Напомним, этой зимой вандалы атаковали главный ледовый городок Нижнего Тагила.