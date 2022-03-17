Байден, сенаторы и конгрессмены США были инициаторами милитаризации и нацификации Украины, - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что "в милитаризации и нацификации Украины" виноваты президент США Джо Байден, сенаторы и конгрессмены.

"В Вашингтоне – истерика. От сенатора до президента. Причины очевидны: санкции против России не сработали, общество сплотилось вокруг Путина, Украина вышла из-под контроля, рост цен на энергоносители и горючее бьет рекорды не только в США, но и в Европе, потери в экономике. К Джо Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придётся отвечать ему. Весь мир был свидетелем, как Владимир Путин убеждал его в необходимости поиска решения по вопросам безопасности, но Байден не посчитал возможным пойти на диалог", - написал Володин в своём Telegram-канале.

Силового решения на Украине можно было избежать, но "именно по вине США Украина была накачана оружием, которое попало в руки националистов".

"Сегодня они используют гражданское население как живой щит, не дают ему покинуть зону боевых действий, взяв в заложники, обрекают людей на страдания и гибель. Мировому сообществу пора осознать, кто действительно виноват в милитаризации и нацификации Украины. Байден, сенаторы и конгрессмены США были инициаторами этих решений. Именно они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду", - написал Володин.

А лидерам европейских стран, полагает спикер Госдумы, "давно надо было проявить самостоятельность и силу воли, призвать США и НАТО прекратить милитаризировать Украину", если они не хотят, чтобы на территории Европы случилась катастрофа.

"В заключение. Всем стало очевидно: атаки на Путина идут с одной целью — разрушить Россию. Как оказалось, вы совсем не знаете народ нашей страны", - подытожил Володин.

Напомним, 16 марта американский президент Джо Байден сообщил, что считает российского коллегу Владимира Путина "военным преступником". Так он ответил на вопрос корреспондент телеканала Fox News, который спросил главу государства, готов ли он, "после всего что мы видели", назвать президента России военным преступником.