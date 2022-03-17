СМИ: бизнес просит индексировать цены на жизненно важные лекарства

Производители лекарств в России просят индексировать цены на препараты из списка жизненно важных (ЖНВЛП).

Соответствующее письмо в ФАС и Росздравнадзор направил крупный производитель инсулинов, компания "Герофарм". Другие компании также заявили, что эта мера назрела. По словам участников рынка, избежать дефицита лекарств, индексация должна составить не менее 20%. Это связано с тем, что цены по ряду позиций не менялись 15 лет. Сейчас они слишком обременительны для бизнеса, и это грозит пропажей из аптек широкого перечня препаратов.

Проблему можно разрешить как с помощью повышения цен на лекарства, так и включением изменения курса рубля в механизм регулирования стоимости ЖНВЛП. Ранее кабмин уже внес такое предложение в Госдуму.

Как считают эксперты, изменение стоимости лекарств из списка жизненно необходимых увеличит нагрузку на бюджет, на гражданах скажется минимально, "Известия".

Ранее сообщалось, что Европа практически прекратила поставки в Россию субстанций для изготовления лекарств. Поставки из Китая и Индии (на них приходится до 80% общего объема импортируемого сырья) не попали под санкции, но сильно затруднены из-за нарушения логистических цепочек. У российских компаний осталось запасов на три-шесть месяцев.