17 Марта 2022
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Экономика В России
колесо шасси шина самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото:Накануне.RU

Российские авиаперевозчики попросили списать пандемийные долги

Российские авиакомпании попросили списать им долги пандемийного 2020 года перед бюджетом.

Речь идет об остатках по налоговым и страховым платежам, по которым из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, была дана отсрочка. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила такую меру помощнику президента России Игорю Левитину.

Речь может идти о сумме до 1 млрд руб. по всей авиаотрасли. Также ассоциация призвала обнулить налог на прибыль для авиакомпаний, НДС на рейсы из Москвы, а также на все аэропортовые сборы. Кроме того, предлагается "заморозить" индексацию ставок за аэронавигацию, а также вернуть возможность возврата денег пассажирам через ваучеры.

Как отмечают эксперты, сегодня у перевозчиков фактически не осталось финансовых резервов — отрасль в низком сезоне и только начала зарабатывать после эпидемии коронавируса, поэтому действительно нуждается в господдержке, пишут "Известия".

Напомним, господдержка властей России отечественных авиаперевозчиков обозначена в правительственном плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики под санкциями.

Теги: авиаперевозки, авиакомпании, долги



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