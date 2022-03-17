Российские авиаперевозчики попросили списать пандемийные долги

Российские авиакомпании попросили списать им долги пандемийного 2020 года перед бюджетом.

Речь идет об остатках по налоговым и страховым платежам, по которым из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, была дана отсрочка. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила такую меру помощнику президента России Игорю Левитину.

Речь может идти о сумме до 1 млрд руб. по всей авиаотрасли. Также ассоциация призвала обнулить налог на прибыль для авиакомпаний, НДС на рейсы из Москвы, а также на все аэропортовые сборы. Кроме того, предлагается "заморозить" индексацию ставок за аэронавигацию, а также вернуть возможность возврата денег пассажирам через ваучеры.

Как отмечают эксперты, сегодня у перевозчиков фактически не осталось финансовых резервов — отрасль в низком сезоне и только начала зарабатывать после эпидемии коронавируса, поэтому действительно нуждается в господдержке, пишут "Известия".

Напомним, господдержка властей России отечественных авиаперевозчиков обозначена в правительственном плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики под санкциями.