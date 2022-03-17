17 Марта 2022
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Экономика В России
Полки с сахаром в магазине (2022) | Фото: Накануне.RU

На производителей сахара пожаловались в ФАС за цены в долларах

Некоторые российские производители сахара начали переходить на цены в долларах.

Как следует из письма ассоциации "Русбренд" в Федеральную антимонопольную службу, с этим уже столкнулись производители продуктов питания. В обращении отмечается, по новым условиям расплачиваться за сахар можно в рублях, но по действующему курсу в день отгрузки.

Как говорят юристы, устанавливать цены можно в любых единицах, даже условных, но на это должны согласиться обе стороны договора.

"Сахар активно используется при производстве различных продуктов питания, поэтому существенное увеличение его стоимости скажется на значительном числе предприятий", — подчеркивается в письме "Русбренда".

Минсельхоз сообщил, что не располагает информацией об использовании цен в долларах.

Сахарные заводы фиксируют цены, чтобы защитить себя от инфляции и обесценивании рубля, заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, пишут "Известия".

В российских магазинах люди начали драться за продукты. Так, покупательница сняла потасовку у полок с сахаром в одном из столичных супермаркетов. Она рассказала, что люди начали вести себя агрессивно из-за отсутствия товара.

Теги: ФАС, сахар



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