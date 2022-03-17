17 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков отреагировал на слова Байдена о том, что Путин – "военный преступник"

В Кремле считают недопустимой и непростительной риторику американского лидера Джо Байдена, напомнив, что от бомб США погибли сотни тысяч людей во всем мире.

"Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 16 марта американский президент Джо Байден сообщил, что считает российского коллегу Владимира Путина "военным преступником". Так он ответил на вопрос корреспондент телеканала Fox News, который спросил главу государства, готов ли он, "после всего что мы видели", назвать президента России военным преступником.

Теги: Песков, Путин, Байден, военный преступник



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