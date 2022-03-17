Опубликовано видео задержания жителя Севастополя, ударившего пенсионера

Министерство внутренних дел России обнародовало кадры задержания жителя Севастополя, который ударил в магазине пенсионера.

36-летний местный житель спровоцировал конфликт из хулиганских побуждений с пожилым человеком, после чего ушел.

На видео с камер видеонаблюдения видно, что пенсионер стоит у кассы продуктового магазина, после чего оборачивается к подошедшему к нему мужчине, который затем наносит удар пожилому человеку по лицу, после чего отталкивает его от себя к кассе.

Злоумышленник задержан в квартире, в этот момент он спал. Против него инициировали уголовное дело за хулиганство. Ему грозит штраф до 500 тыс. руб., или лишение свободы на пять лет.

Конфликт произошел 8 марта. По предварительным данным, уроженец Севастополя Алексей Бандуркин в нетрезвом состоянии ударил мужчину, служившего ранее в ФСБ.

Поводом послужил тот факт, что пенсионер наклеил на заднем стекле своего автомобиля символ Z.

Напомним, Кремль поручил властям российских регионов проработать организацию публичных акций в поддержку армии страны и военной операции, которая проводится на Украине

Мероприятия могут быть любого формата: автопробеги, выставки на военную тематику, выступления лидеров общественного мнения в СМИ и соцсетях, видеоролики с жителями, которые высказываются в поддержку главы государства Владимира Путина, военных действий и Российской армии, акции с выстраиванием участников в виде буквы Z, посты публичных лиц, включая чиновников, имеющих аккаунты в соцсетях, с Z на аватарках.