СМИ: Россия выведет войска с Украины, если Киев выполнит договоренности

Москва и Украина достигли значительного прогресса по формулированию плана мирного урегулирования.

В готовящемся плане, который делегации впервые обсудили 14 марта, будет 15 пунктов, пишет Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Договоренности касаются прекращение огня и отвод российских войск в случае, если Украина согласится на нейтральный статус и ограничения в отношении своих вооруженных сил. Киев также должен отказаться от присутствия иностранных военных баз и вооружений. Взамен Украина получит гарантии безопасности от союзников, например США, Великобритании и Турции, пишет издание.

Как сообщил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Демилитаризация Украины по австрийскому или шведскому варианту с сохранением собственной армии, но без наличия иностранных военных баз обсуждается на переговорах делегаций Москвы и Киева и может рассматриваться в качестве компромиссного варианта.