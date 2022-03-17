17 Марта 2022
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Переговоры России и Украины в Гомельской области (28.02.22) (2022) | Фото: t.me/RusEmbassyMinsk / Telegram-канал &quot;Russia in Belarus&quot;

СМИ: Россия выведет войска с Украины, если Киев выполнит договоренности

Москва и Украина достигли значительного прогресса по формулированию плана мирного урегулирования.

В готовящемся плане, который делегации впервые обсудили 14 марта, будет 15 пунктов, пишет Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Договоренности касаются прекращение огня и отвод российских войск в случае, если Украина согласится на нейтральный статус и ограничения в отношении своих вооруженных сил. Киев также должен отказаться от присутствия иностранных военных баз и вооружений. Взамен Украина получит гарантии безопасности от союзников, например США, Великобритании и Турции, пишет издание.

Как сообщил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Демилитаризация Украины по австрийскому или шведскому варианту с сохранением собственной армии, но без наличия иностранных военных баз обсуждается на переговорах делегаций Москвы и Киева и может рассматриваться в качестве компромиссного варианта.

Теги: Украина, Россия, спецоперация



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