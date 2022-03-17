17 Марта 2022
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Крым, пляж, отдых, отпуск (2015) | Фото: Накануне.RU

Аксенов: в Крыму ожидается туристический бум

Курортный сезон в Крыму с учетом закрытия многих внешних направлений ожидает туристический бум.

Об этом в эфире телеканала "Крым 24" сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, курортный сезон должен проходить при радушии и реальных, не завышенных ценах. "Туристы должны уезжать с любовью к российскому Крыму", — заявил глава полуострова.

Напомним, Ростуризм с 15 марта возобновил продажу туров по России с кешбэком. Отправиться в поездки можно с даты продаж и до 1 июля. Период продаж – с 15 марта и до 1 мая. В программе также участвуют круизы.

Теги: Крым, туризм, Аксенов



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