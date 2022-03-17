США готовы ужесточить антироссийские санкции

Американские власти сообщили, что готовы принять новые санкции против России.

Речь идет, в том числе о дальнейшем исключении Москвы из мировой экономики и ужесточение уже существующих ограничений, следует из сообщения Белого дома.

Напомним, экономист Хенрик Мюллер в статье для немецкого журнала Spiegel предсказывает проблемы для доллара (а значит, и для США) из-за заморозки резервов ЦБ РФ.

Американские власти в качестве санкции заморозили валютные резервы ЦБ РФ примерно на $300 млрд. И то и дело звучат угрозы распорядиться этими деньгами по усмотрению Вашингтона, например, передать данные средства Украине.