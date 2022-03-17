17 Марта 2022
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Владимир Путин в Кремле во время подписания указов о признании Донецкой и Луганской народных республик (2022) | Фото: kremlin.ru

Байден: Считаю Путина "военным преступником"

Американский президент Джо Байден сообщил, что считает российского коллегу Владимира Путина "военным преступником".

Корреспондент телеканала Fox News спросила главу Белого дома, готов ли он, "после всего что мы видели", назвать президента России военным преступником.

Сперва Байден ответил отрицательно и вышел из комнаты, однако затем вернулся, переспросил и заявил: "Он военный преступник", сообщает РИА "Новости".

Прикрываясь борьбой с Россией, Белый дом уничтожает США, считает известный обозреватель и телеведущий Fox News Такер Карлсон.

Теги: Байден, Путин, военный преступник



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