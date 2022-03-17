Советник Зеленского: Вышли на компромисс в переговорах с Россией

Москва и Киев в рамках переговоров начали выходить на компромиссные позиции.

Как сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Москва с начала переговоров была очень ультимативна, а позиции сторон были разными. "Мы только сейчас начали выходить на какой-то компромисс", — сказал Подоляк в интервью телеканалу "Украина 24".

По его словам, одной из тем переговоров являются гарантии безопасности для Украины. По предположению украинской стороны, модель такого договора будет предполагать участие стран-гарантов, которые с юридической точки зрения "будут обязаны вмешиваться".

Напомним, Подоляк отверг шведский вариант демилитаризации Украины, о котором заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский. По его словам, эту модель предлагает сама Украина.