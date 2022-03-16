Фракция ЛДПР выступила с предложением провести референдум по возращению смертной казни

После исключения России из Совета Европы фракция ЛДПР заявила о готовности инициировать проведение референдума по отмене смертной казни, передает корреспондент Накануне.RU.

"Россия покидает Совет Европы, а значит скидывает с себя оковы чуждых нам ценностей и правил. Одно из них - запрет на смертную казнь, которая применяется повсеместно за пределами Евросоюза: в США, Китае, Индии, Японии, Египте и еще 47 государствах. Однако этот вопрос неоднозначный, и ЛДПР может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений, например, за коррупцию в особо крупном размере, за изнасилование детей, убийство в особо изощренной форме, терроризм. Граждане России вполне зрелы, чтобы самостоятельно принять это важное решение", - говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале фракции.

Напомним, сегодня Россия была официально исключена из Совета Европы. Окончательное решение было принято Комитетом министров организации – проведено тайное голосование. Сразу же после вынесения решения у здания Совета Европы в Страсбурге (Франция) был спущен российский триколор, развевавшийся рядом с 46 другими флагами государств-членов организации.

Добавим, что ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что приостановка членства РФ в Совете Европы не приведет к возвращению в стране смертной казни. Пожизненное заключение, по ее мнению, является адекватной мерой наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Сенатор, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также отметил, что мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и он не связан с пребыванием страны в Совете Европы.

Отметим, что ранее о возможности вернуть смертную казнь заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Предложения о возврате смертной казни звучали в сентябре 2021 года после резонансного дела об убийстве и изнасиловании в Киселевске двух несовершеннолетних девочек. 6 сентября в Киселевске две 10-летние девочки не вернулись из школы. В результате поисков следователи вышли на видеозапись из магазина, где взрослый мужчина покупает девочкам сладости, а потом уходит с ними в неизвестном направлении. Одним из подозреваемых стал 41-летний Виктор Пестерников. В 2019 году мужчина освободился из колонии после 10 лет – он сидел за "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего". Позже Пестерников был задержан, он признался, что изнасиловал и задушил девочек. Также он показал место, где было совершено преступление. Тела пропавших детей нашли в одном из заброшенных домов.

По последним данным, в настоящий момент 41% россиян выступает за восстановление смертной казни. Этот показатель был минимальным в 2015 году – 31%, но с тех пор только рос. При этом сокращается доля тех, кто выступает за сегодняшнее положение – мораторий (с 2015 года цифра сократилась с 27% до 20%). 17% считают, что смертную казнь нужно полностью отменить, 16% выступают за расширение применения смертной казни, свидетельствует исследование.