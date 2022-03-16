ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации

Европейский суд по правам человека принял решение о приостановлении рассмотрения всех заявлений против Российской Федерации. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЕСПЧ.

"В соответствии с постановлением комитета министров о том, что Российская Федерация прекращает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года. Суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации до рассмотрения правовых последствий этой резолюции для работы суда", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Россия была официально исключена из Совета Европы. Окончательное решение было принято Комитетом министров организации – проведено тайное голосование. Сразу же после вынесения решения у здания Совета Европы в Страсбурге (Франция) был спущен российский триколор, развевавшийся рядом с 46 другими флагами государств-членов организации.

Ранее решение об исключении России приняла и ПАСЕ – парламентская ассамблея Совета Европы (216 голосов депутатов было за исключение, трое – воздержались).

Стоит отметить, что решение о "расставании" взаимно. 10 марта Министерство иностранных дел России объявило о начале процедуры выхода из СЕ.